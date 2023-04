Sempre più giovani finiscono nella trappola

La lotta al gioco d’azzardo patologico passa anche dalla prevenzione. Un’attività che di questi tempi acquisisce sempre più importanza, anche alla luce di un dato di cui gli addetti ai lavori sono ben consapevoli: il calo dell’età media delle persone che si avvicinano all’azzardo. Se infatti fino a pochi anni fa poteva considerarsi un problema legato a soggetti dalla mezza età in su, ora non è più così. Anche a Ferrara l’età di approccio al gioco si va via via abbassando, fino ad arrivare anche alla soglia dei venti. Attualmente, il paziente più giovane in carico al Serd ha 23 anni. Di prevenzione sul nostro territorio si occupa Ilaria Galleran, psicologa dell’equipe Dga area prevenzione. "La nostra squadra fa parte di un progetto regionale che si colloca su tutti e tre i distretti sanitari – spiega la professionista –. Ci occupiamo di diversi target, dagli studenti delle scuole medie e superiori fino alla formazione di insegnanti, sanitari e forze dell’ordine, passando per le famiglie e i centri anziani".

La sensibilizzazione viene condotta a 360 gradi e con diverse tecniche. "Andiamo oltre la semplice informazione ‘frontale’ – aggiunge Galleran –. Lavoriamo anche con altri metodi, come ad esempio gli spettacoli teatrali sul tema. A maggio abbiamo due appuntamenti, uno il 20 a Tresignana e l’altro il 24 a Cento. Il nostro obiettivo è far capire alle persone che quando parliamo di gioco patologico parliamo di una vera e propria malattia e non di un vizio, come spesso viene erroneamente interpretato". Un lavoro importante viene svolto anche con i ragazzi. "Nelle scuole – prosegue l’esperta – notiamo sempre più giovani che si avvicinano al gioco d’azzardo. Chi magari ai Gratta e vinci, perché comprati con il nonno o il papà. Chi invece alle scommesse sportive. Troppo spesso queste ultime non vengono considerate un azzardo, perché i ragazzi credono di avere maggiori possibilità di vincere sulla base delle loro conoscenze del mondo dello sport. Un errore grave che cerchiamo di contrastare".

f. m.