"Senen Dalpozzi, un esempio". Medaglia d’onore

Una cittadina argentana, ma fino all’anno scorso portuense, ha ricevuto dalle mani del prefetto di Ferrara Rinaldo Argentieri la medaglia d’onore del presidente della Repubblica alla memoria di Senen Dalpozzi, militare internato. Hanno fatto corona a Luana Dalpozzi, in prefettura, anche i sindaci di Argenta e Portomaggiore, rispettivamente Andrea Baldini e Dario Bernardi. "La storia di Senen Dalpozzi, come quella di tanti altri militari dissidenti dopo l’armistizio dell’8 settembre – racconta il primo cittadino portuense – è una storia di sacrificio estremo, privazione, lavori forzati, soprusi, violenza, fuga. Una lotta per la sopravvivenza che per molti di loro ha significato perdere la vita. Mancano tuttora all’appello circa 50mila internati militari italiani, una cifra spropositata". Alcune di queste storie le hanno esposte, alla cerimonia di consegna, gli studenti e le studentesse di alcuni istituti superiori, in modo toccante e coinvolgente. "Mi ha particolarmente colpito – riprende – quella di Villiam Ferrari, che scriveva bigliettini alla famiglia per rassicurare tutti sul suo stato di salute, che ce l’avrebbe fatta, mentre affrontava il viaggio di deportazione chiuso nei carri bestiame e al campo di lavoro aveva da mangiare solo una brodaglia di verdura stracotta. Sono queste – spiega il primo cittadino – le storie di tanti nonni delle nostre famiglie, gettati nella tragica mischia della guerra a vent’anni e poi dispersi in tutta l’Europa. Vedere gli studenti, con la supervisione dell’Istituto di Storia contemporanea di Ferrara, approfondire queste vicende con interesse e competenza è stato commovente ed è una fonte di grande speranza. Complimenti per il loro lavoro e che ci sia sempre d’esempio".

f. v.