Sensi e patrimonio culturale

L’esperienza multisensoriale è il tema attraverso cui quest’anno il dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara vuole raccontare alcuni dei suoi filoni di ricerca. Il progetto ‘Attraversa i tuoi sensi’, che rientra nell’ambito della rassegna Unife per il Public Engagement, prevede una serie di iniziative aperte alla città, che permetteranno di vivere alcune esperienze in relazione ai propri interessi o predisposizioni sensoriali. SI parte oggi nella sede del Museo archeologico nazionale (via XX settembre, 122) e nella sede del dipartimento di Architettura di Unife (via della Ghiara, 36), con l’aperitivo culturale dedicato alla percezione del benessere ambientale. Appuntamento successivo sabato alle 17.30 a Casa Romei (via Savonarola, 30), con l’inaugurazione del percorso espositivo.

Questa realizzazione, curata dal dipartimento di Architettura in coordinamento con la Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna e il Museo di Casa Romei, è stata finanziata dai fondi del Bando di Public Engagement 2022 di Unife, con il contributo della Camera di commercio. Hanno collaborato Ascom, WeAR società di sviluppo digitale, Contrada Santa Maria in Vado, Gaf, Baldanza, Garden Club, Conservatorio Frescobaldi. All’inaugurazione interverranno Giorgio Cozzolino, direttore regionale dei Musei dell’Emilia-Romagna, Marcello Toffanello, direttore del Museo di Casa Romei, Andrea Sardo del Ministero della Cultura, Manuela Incerti del dipartimento di Architettura di Unife. "Occhi, orecchie, bocca, naso e pelle sono gli organi che ci permettono di entrare in contatto con il mondo che ci circonda. Vista, udito, gusto, olfatto, tatto hanno ispirato le nuove installazioni e le attività messe a disposizione nel percorso di visita – spiegano gli organizzatori –. Si tratta di prodotti multimediali, paesaggi sonori e altre sorprese che il pubblico potrà sperimentare di persona. Alla base dell’idea progettuale c’è la necessità di non perdere di vista il contatto fisico e sensoriale con lo spazio reale, attraverso i sensi che ciascuno predilige per sé. Lo scopo è quello di favorire l’incontro con il patrimonio materiale e immateriale di questo museo per arricchire il percorso di conoscenza e di approfondimento".