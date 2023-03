Sensibilizzare alla donazione L’Avis tra i banchi della scuola

Ben trenta ragazzi del Polo Scolastico Superiore hanno effettuato una visita di idoneità per poter cominciare dal prossimo 17 aprile la meravigliosa avventura del dono del sangue. Grande soddisfazione del presidente Massimo Finessi, assieme ai responsabili del rapporto Avis e scuola che sono Massimo Armari e Filippo Zarattini, perché durante la mattinata sono state raccolte anche otto donazioni. I giovani, tutti maggiorenni, sono giunti a scegliere questo gesto concreto di solidarietà dopo un incontro, tenuto alla presenza di oltre 250 studenti, che non veniva svolto da due anni causa covid, presso il Polo Scolastico sulla sensibilizzazione del dono del sangue, degli organi e del midollo, tenuto da rappresentanti di Avis, Aido e Admo. Diligentemente hanno atteso la propria visita, sospinti da lodevole entusiasmo ed approfittando del ristoro offerto da Avis. Cosi i codigoresi Alessandro e Dario hanno fatto questa scelta perché il docente ha spiegato che "l’altro è un bene per me" mentre da Comacchio, Gabriele "per fare nuove esperienze ed aiutare gli altri". Andrea da Mesola la ritiene una cosa importante e se "domani tocca a me io almeno potrò sentire che prima l’ho fatto per altri" mentre per Francesco di Jolanda di Savoia "è bello fare un gesto buono nei confronti di chi ha bisogno ed è una scelta che dovremmo fare tutti, perché di solidarietà non ce ne mai abbastanza". La sezione dell’Avis di Codigoro conta ben 423 soci dei quali 380 sono donatori effettivi.

cla. casta.