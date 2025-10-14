Sensori e intelligenza artificiale. Più efficaci le idrovore nei canali

La commissione politiche economiche ha approvato l’aggiornamento al piano triennale 2025-2027 per gli interventi dei Consorzi lungo la via Emilia sensori e intelligenza artificiale per una manutenzione mirata nei canali di Comacchio, un modo per ridurre le spese di manutenzione e avere idrovore più efficaci. Disco verde della commissione Politiche economiche presieduta da Luca Quintavalla allo stanziamento di 250.000 euro aggiuntivi al programma triennale degli interventi di bonifica e irrigazione 2025-2027. Le risorse, 100mila nel 2025, 150mila nel 2026, saranno utilizzate dal Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara che procederà alla manutenzione degli impianti delle idrovore attraverso nuove tecnologie con un progetto pilota nell’impianto Guagnino, a Comacchio. Nel dettaglio il progetto prevede l’installazione di sensori che indicheranno dove e quando le idrovore che operano nel canale necessitino di interventi di manutenzione: in questo modo non ci sarà più una spesa di manutenzione “una tantum”, ma solo gli interventi necessari, con l’intento di avere risparmi sui costi e un impianto sempre efficace. "Se avrà successo il progetto pilota di Comacchio verrà esteso a tutta la Regione: è molto importante quanto sta avvenendo e l’uso dell’Intelligenza Artificiale fa fare un salto in avanti alle nostre attività", spiega Paolo Calvano (Pd). Plauso al progetto anche da Fausto Gianella (FdI) che ricorda come "è un intervento importante che va nella giusta direzione, nel complesso dei piani per i Consorzi di Bonifica, invece, penso che si debba migliorare per avere più certezze sulle attività nei canali". Sulla stessa linea Alessandro Aragona (FdI) che sottolinea l’importanza dell’impiego delle nuove tecnologie. La commissione Politiche economiche ha anche dato il via libera all’anticipo di interventi da parte di altri Consorzi di Bonifica: si tratta di fondi già stanziati nel programma triennale, ma il cui utilizzo verrà anticipato. In provincia di Ravenna le risorse stanziate nel triennio 2025-2026 saranno complessivamente 277mila così ripartite: 181mila euro (96mila euro nel 2026 e 85mila euro nel 2027) al Consorzio di Bonifica della Romagna, che realizzerà due interventi nel comune di Ravenna (nel 2026 l’esecuzione di un impianto di pompaggio per derivazione acque dal Fiume Ronco a favore del Canale del Molino di San Bartolo e nel 2027 la manutenzione al sistema di sollevamento delle paratoie della chiusa San Bartolo con sostituzione di parti di catena) e 96mila euro al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale che nel corso del 2026 realizzerà interventi nei Comuni di Lugo e Alfonsine (per Lugo per la realizzazione di sgrigliatori automatici negli impianti idrovori Frata e Principale di Lavezzola).

Claudio Castagnoli