Sentenza della 'Banda del Buco', il 31 ottobre il verdetto

Si chiuderà il 31 ottobre con la sentenza del giudice Sandra Lepore l’ultimo filone giudiziario scaturito dall’inchiesta che ha portato, nel 2017, a sgominare la ‘banda del buco’, la gang di stranieri specializzata in furti in appartamento. Ieri mattina in tribunale hanno preso la parola le difese degli ultimi cinque imputati, quelli che non avevano già definito la propria posizione con riti alternativi. Nell’udienza precedente, il pubblico ministero Ciro Alberto Savino aveva concluso la sua requisitoria con la richiesta di condanna per tutti e cinque gli imputati a pene da un minimo di quattro mesi a un massimo di quattro anni e un mese. Nel dettaglio, il pm ha chiesto tre anni e tre mesi per Lyudmyla Zhylkina, quattro anni e un mese per Maksim Lobas, sei mesi per Sergii Valovenko, otto mesi per Ivan Anghel e quattro mesi per Mihail Balan. Gli imputati erano accusati a vario titolo di diversi episodi di furto e ricettazione. La maxi inchiesta dalla quale è scaturito il processo di ieri è giunta al suo culmine nel maggio del 2017, con l’esecuzione di sedici misure cautelari. Sotto la lente dei militari era finita una banda composta da ucraini e moldavi, accusata di una cinquantina di furti in abitazione tra Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia, Bologna e Modena. La refurtiva veniva raccolta nella cantina di una casa di corso Piave e poi, una volta a settimana, spedita nell’Est Europa dove veniva rivenduta sul mercato nero. La gang, finita nel mirino degli inquirenti già dal 2016, rubava di tutto. ‘Batterie’ da tre o quattro persone si intrufolavano in appartamenti, cantine o garage e razziavano tutto quello che trovavano, dagli elettrodomestici agli attrezzi, dalle biciclette alle macchine. Insomma, una banda particolarmente ‘fluida’ e attiva che per diversi mesi aveva seminato il terrore sul nostro territorio e non solo.