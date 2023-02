Ferrara, caso Cidas, finisce con un nulla di fatto. Gli atti tornano al pm: imputazione da rifare

L'arrivo questa mattina del vicesindaco Lodi insieme all'avvocato Bergamasco e a una serie di esponenti della giunta

Ferrara, 16 febbraio 2023 – Restituiti gli atti al pm per cambio del capo di imputazione, tutto da rifare. Così ha deciso il giudice Danilo Russo con un decreto emesso alle 13.20 in punto per il vicesindaco Nicola 'Naomo' Lodi, imputato di concussione.

L’episodio che ha portato Lodi sotto inchiesta risale al periodo di piena pandemia, quando a maggio del 2020 inviò una mail al presidente della Cidas, Daniele Bertarelli, affinché prendesse provvedimenti disciplinari nei confronti di un dipendente della cooperativa di servizi che ha importanti appalti con l’amministrazione comunale, perché quest’ultimo, Daniel Servelli lo aveva offeso in un’occasione pubblica. Cioè quando Lodi si presentò in ospedale a Cona per omaggiare i sanitari in un periodo così complesso per loro e nel fare una foto di gruppo: invitato, Servelli si rifiutò commentando con una frase ritenuta offensiva, poi ripetuta sul social Facebook. Da qui, secondo l’ipotesi accusatoria del pm Savino, la decisione di Lodi di fare pressioni sul presidente della Cidas, affinché la facesse ’pagare’ al suo dipendente.

Richiesta vergata in una mail, seguita da un effettivo cambio di mansioni da parte di Servelli (il quale, di contro, è stato condannato a dicembre scorso per diffamazione a mezzo social, proprio per lo stesso episodio). Qualora fosse arrivata la condanna, in base alla legge Severino, Lodi sarebbe stato sospeso da ogni carica pubblica. La palla ora ritorna nelle mani della procura per una nuova imputazione.