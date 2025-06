Sentenza, una vittoria dello Stato. Ma ora non abbassare la guardia

BendinMi ha colpito la lettera, pubblicata ieri, nella quale alcuni residenti ricordavano di essere a lungo stati tacciati di "razzismo" da una parte della classe dirigente di allora per aver denunciato spaccio e violenze che, in quegli anni difficili, stavano macchiando di sangue una parte del Gad. Se è vero, come ha sottolineato Baraldi, che non tutto il Pd sottovalutò il problema - li ricordo bene gli appelli dell’ex sindaco Tagliani all’allora ministro dell’Interno Cancellieri chiedendo più forze dell’ordine, o l’apertura in IV Novembre del comando della polizia municipale come tentativo di imporre la forza dello Stato nel quartiere - è altrettanto vero che non furono poche, all’interno dello stesso partito, le resistenze non solo ad ammettere il problema ma anche ad inquadrarlo. La celebre quanto infelice uscita dell’ex assessore Sapigni (le percezioni) fu sociologicamente da manuale ma politicamente suicida. Ma quell’analisi trovava consensi in larga parte della sinistra, la stessa che non era poi così convinta che le lamentele dei residenti fossero vere (forse un po’ razziste?) e che arrivò persino a colpevolizzare il Carlino per le spaginate che pubblicava sulle risse, sullo spaccio, sulle teste spaccate e sull’accerchiamento della polizia locale (ebbene sì, pure questo). Peccato che fossero i mattinali della questura a parlare. O le chiamate dei cittadini esasperati a far scattare i cronisti! La verità è che la situazione si è sbloccata quando lo Stato, dopo vari tira e molla, decise finalmente di fare sul serio: con l’arrivo dell’esercito - sollecitato dall’allora ministro Franceschini, che si rese conto, drammaticamente, di come la situazione nella sua Ferrara fosse precipitata nel caos (facendo ingoiare un rospo a parte dei suoi) ma soprattutto avviando una serie di indagini serrate che hanno portato all’inchiesta e, appunto, alle sentenze. Ma ci sono voluti anni per mettere a punto la filiera giusta, a partire da prefetti e questori sul pezzo. L’elezione di Fabbri, dopo oltre 70 anni di dominio della sinistra, nasce anche da questo. Ci pensino le nuove leve del Pd. E riflettano su quegli errori e su chi, in quegli anni, preferì minimizzare. Non tutti, ma molti. Lo Stato e chi governa oggi la città, invece, non si crogiolino sui successi ottenuti: lo spaccio continua e i clan sono pronti a tornare appena la guardia si dovesse abbassare.