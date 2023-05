’Sentirci più sicure’, una giornata dedicata alla difesa delle donne

"Sentirci più sicure’, un evento da condividere con tante amiche. Domenica mattina, alle 10 alle piscine Naturalis di Vigarano Mainarda, ci sarà un evento che vuole aiutare a capire e ad imparare come una donna può difendersi da un’aggressione. E’ completamente gratuito e ha il patrocinio del Comune. L’evento sarà tenuto da Luca Depunzio, mental coach e istruttore specializzato nella difesa personale. "Non è un corso di arti marziali e di palestra, possono partecipare tutte le donne, di qualsiasi età – spiega - . Questo incontro intende far acquisire alle partecipanti, informazioni utili e comportamenti su come evitare certe situazioni pericolose, per ridurre al minimo i rischi legati alla violenza di genere e come reagire per uscire incolumi da un’aggressione". Per permettere alle mamme di seguire l’incontro, un’animatrice intratterrà con giochi e attività i bambini più piccoli.

Sarà aperto il bar e ristorante, in luogo che si fa cornice di eventi. "Ogni donna dispone di risorse e capacità sufficienti per scoraggiare eventuali aggressioni - sottolinea Depunzio - daremo qualche semplice consiglio su come evitare o affrontare crete situazioni, spiegheremo come prevenire riconoscendo situazioni di pericolo e quale mentalità difensiva adottare, come affrontarle mentalmente e fisicamente, come parlare, cosa dire e cosa evitare. Illustreremo piccoli accorgimenti di difesa".

cl.f.