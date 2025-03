Senza biglietto sull’autobus aggredisce i militari: arrestato

Senza biglietto sull’autobus, si rifiuta di mostrare i documenti ai carabinieri addirittura aggredisce i militari. Così per un 45enne senza dimora scattano le manette per resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto domenica mattina: un 45enne senza fissa dimora è stato sorpreso a viaggiare su un autobus senza biglietto ed è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo a bordo di un bus della linea Ferrara-Cento, all’altezza di Vigarano Mainarda è stato sorpreso dai controllori Tper senza titolo di viaggio. I controllori a quel punto gli hanno chiesto le generalità per procedere col verbale ma l’uomo si è rifiutato categoricamente di favorire i documenti. Giunti in via del Lavoro a Ferrara, erano circa le 7.30, i controllori hanno chiesto ai carabinieri di intervenire. Sul posto i militari si sono trovati davanti al 45enne non intenzionato a mostrare i documenti. Quando i carabinieri gli hanno chiesto di seguirli al comando per procedere all’identificazione, l’uomo è andato in escandescenza e ha cominciato a spintonare i militari. Alla fine è stato ammanettato. Dopo l’arresto il pm di turno ha disposto che fosse rimesso in libertà.