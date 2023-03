"Senza consiglio comunale da mesi Questa giunta sfugge al confronto"

"Sono tre mesi che non viene fatto un consiglio comunale a Terre del Reno". E’ quanto lamenta Futuro Comune, che ha presentato anche una interrogazione ed ora fa sapere del diniego del sindaco alla richiesta. Ma non mollano e si sono rivolti al prefetto. "Il sindaco Lodi, con risposta ufficiale, ci ha comunicato l’irricevibilità della nostra richiesta di convocare il consiglio comunale, dopo ormai più di 3 mesi dall’ultimo, di fatto rifiutandosi di convocarlo – dice Francesco Margutti – La motivazione è da ricondurre al fatto che alle nostre interrogazioni lui ha sempre risposto nei "termini di legge". Il nostro regolamento permette di trasformare la risposta orale, che noi avevamo sempre richiesto, in risposta scritta nel caso non sia convocato un Consiglio comunale nei 30 giorni successivi alla presentazione dell’istanza. Peccato che la risposta scritta non prevede contraddittorio, nè discussione, né confronto e le risposte arrivate sono spesso evasive e poco precise". E spiega. "Sul futuro impianto di Termolisi di Dosso avevamo chiesto informazioni e un incontro pubblico e la risposta è solo stata che ‘sono state svolte dalle autorità competenti in materia sanitaria tutte le verifiche inerenti alla salubrità dell’impianto’ – prosegue Margutti –. Per il ponte di Dosso chiedevamo le intenzioni relativamente alla necessità di riduzione dei disagi ai cittadini dossesi in merito alla possibile necessità futura di chiusura del ponte e ci è stato risposto che ‘al momento non sono state attivate iniziative volte a minimizzare i disagi dei cittadini dossesi’. Con risposte di questo tipo non ci è possibile in alcun modo fornire ai cittadini le informazioni che loro giustamente ci richiedono". Ecco perché la richiesta di convocazione del Consiglio. "E’ evidentissimo il tentativo di questa amministrazione di continuare a sfuggire a qualsiasi dibattito e confronto. Temi come l’impianto di termolisi, il ponte di Dosso, il nido di Sant’Agostino, la mancata partecipazione al Bando Energia finalizzato ai contributi alle imprese, la ridenominazione della piazza di Mirabello".