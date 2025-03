’Senza fiato’, il corto di Gianluca Ferroni

Si chiama ‘Senza Fiato’ il cortometraggio che sarà proiettato oggi alle 19.30 al cinema Apollo di Ferrara. Si tratta di un lavoro dell’attore e autore Gianluca Ferroni di Comacchio che, nella storia raccontata in pellicola, parla del mestiere del pescivendolo, figura poco comune nella cinematografia, ispirandosi al mestiere del padre. La storia è stata girata a Comacchio e vede alla regia Max Cavalieri, Andrea Nordi direttore della fotografia. Parla di una famiglia disfunzionale di pescivendoli dove Beppe e il fratellino Davide vivono quotidianamente gli abusi del padre Arturo. Davanti a un bivio che gli cambierà per sempre la vita, Beppe dovrà scegliere cosa è meglio per lui e il fratellino. Dopo la prima a Comacchio, questa sera si parlerà della raccolta fondi necessaria per la realizzazione del corto.