’Senza giri di parole’ con Carlo Cottarelli. All’Hotel Astra il suo nuovo libro

Oggi, alle 17.30, nella sala conferenze dell’Hotel Astra (viale cavour 55) Carlo Cottarelli sarà ospite di Ferrara popolare europea. Ferrara Popolare Europea propone un momento di analisi socio-economica e geopolitica con Carlo Cottarelli, economista e analista politico di livello internazionale. Una opportunità per offrire una riflessione lucida e necessaria, che non tace gli aspetti più complicati e controversi delle singole questioni e rappresenta un punto di partenza imprescindibile. Cottarelli presenta il suo nuovo libro ’Senza giri di parole’ (Mondadori 2025), un incontro tra economia e politica. Carlo Cottarelli ci guiderà in un viaggio tra numeri, scelte e futuro. In un tempo di profonde incertezze e instabilità, Carlo Cottarelli fa il punto con schiettezza e rigore su sette grandi sfide globali che stanno plasmando il nostro presente e determineranno il nostro futuro sociale ed economico. Dal riassetto del potere internazionale tra Cina e Stati Uniti e l’ascesa di nuove potenze globali al crescente ruolo economico-politico delle multinazionali tecnologiche, dalle minacce del riscaldamento globale alle sfide poste dai flussi migratori, dalle sempre più forti tensioni interne dell’Unione europea al progressivo calo delle nascite, nonché alla situazione italiana e al futuro della sua economia.