"Senza infrastrutture non andremo da nessuna parte"

Caro Carlino,

l’intervento pubblicato ieri a firma di Guglielmo Bernabei,

avvocato e docente di diritto pubblico di Unife, ha focalizzato il problema delle infrastrutture nella nostra città. Concordo pienamente con lui che Ferrara, negli anni ’50-’60, era per importanza la seconda città di tutta l’Emilia Romagna e che senza valide infrastrutture, che lo Stato e la Regione non hanno finanziato, è stata presto costretta a regredire. Ferrara e la sua provincia hanno bisogno urgente del completamento della Cispadana, della terza corsia lungo l’autostrada A13, del completamento della variante Statale 16 verso Ravenna, della messa in sicurezza della superstrada Ferrara-Mare, inoltre speriamo che venga allungata la linea ferroviaria per Comacchio e i suoi Lidi. Di quest’opera se ne parla da tanto tempo e non capisco, per pochi chilometri, perché non si riesca ad arrivare da Ostellato a Comacchio o a Porto Garibaldi. Inoltre, con un servizio adeguato di taxi, si potrebbe arrivare addirittura fino ai Lidi. Sarebbe sicuramente un beneficio per tutto il territorio.

M. Fantini