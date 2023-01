"Senza lo ’scudo’ rincari più salati"

Se è vero che l’ondata dei rincari è tornata a presentare un conto salato per famiglie e imprese è altrettanto vero che "se non avessimo stipulato, nell’ottobre scorso, l’accordo con Hera, questi rincari sarebbero stati di gran lunga più pesanti". A dirlo è l’assessore all’Ambiente, Alessandro Balboni che rivendica la scelta fatta dall’amministrazione per cercare di contenere i prezzi nelle bollette legate all’erogazione del teleriscaldamento. "Oltre alla misura di portata locale – ricorda l’amministratore – va sottolineato il grande impegno dei parlamentari del centrodestra e di Fratelli d’Italia grazie al quale siamo riusciti a ottenere uno sconto sull’Iva, che è stata dimezzata. Proprio per la geotermia". Chiaramente, sulle decisioni e sulla governance di Hera, Balboni non mette bocca. Però, dà una piccola anticipazione che fa ben sperare. "Nei prossimi giorni – scandisce l’assessore – presenteremo il piano, finanziato con i fondi del Pnrr, con il quale andremo ad aumentare la portata della rete del teleriscaldamento su tutto il territorio. In questo modo, non solo avremo una città più sostenibile tout court, ma avremo anche dei prezzi più bassi".

f. d. b.