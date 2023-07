Senza luce per 11 ore Si fa la conta dei danni

Undici ore senza luce e quindi senza climatizzatori in una parte di Runco, rimasta senza luce a causa del temporale di sabato pomeriggio. In avaria il semaforo dell’incrocio sulla provinciale e la pubblica illuminazione: un fulmine aveva danneggiato i quadri elettrici. Il ripristino della corrente è avvenuto dopo undici ore tra i mugugni dei residenti. Nell’Argentano, oltre ai danni alle colture e per l’ennesima volta a Campotto, si sono registrati danni anche nella zona sportiva di Santa Maria Codifiume: il vento forte ha danneggiato i gazebo e altre strutture esterne allestite dal Codifiume, neo promossa in Prima categoria. Lunedì pomeriggio il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, ha fatto un sopralluogo per una prima conta dei danni.