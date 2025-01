Senza patente, ignora l’alt dei militari: denunciato

Nella notte tra domenica e lunedì, i carabinieri della stazione di Santa Maria Codifiume hanno denunciato alla Procura della Repubblica estense un cinquantunenne, dopo un lungo inseguimento.

Grazie alla segnalazione di un cittadino al 112 circa un’auto sospetta in località Traghetto di Argenta, i carabinieri si sono subito recati nella zona e hanno intercettato il veicolo intimando l’alt al conducente che, però, ha ignorato i militari e si è dato alla fuga, attraversando le principali strade di Traghetto, Santa Maria Codifiume, San Nicolò, Benvignante e Ospital Monacale.

Inseguito dai carabinieri a sirene spiegate per un quarto d’ora circa, il conducente della Panda si è fermato solo quando, al confine con la provincia bolognese, un’altra vettura dei carabinieri, proveniente in supporto dalla compagnia di Molinella, ha sbarrato la via Zenzalino.

Stretto nella morsa delle due “gazzelle” dei militari, l’uomo si è arreso nella sua folle corsa, ed ha subito ammesso di essere privo di patente, sostenendo che la vettura gli fosse stata data in prestito da un’amica.

Gli immediati approfondimenti dei carabinieri hanno però permesso di appurare una cosa diversa, ovvero che la Panda era stata appena rubata a Ferrara, tanto che il proprietario non se n’era ancora accorto.

La vettura è stata restituita al proprietario e il “fuggitivo” è stato denunciato a piede libero alla Procura di Ferrara per ricettazione, rimediando anche 6mila euro circa di sanzioni amministrative per non essersi fermato all’alt e per aver guidato senza patente.

re. fe.