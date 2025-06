Senza patente scappa in auto. Finisce nei guai

Una bravata di un gruppo di amici con l’obiettivo di infastidire una prostituta è finita nel peggiore dei modi, con la fuga (senza successo) per evitare i carabinieri. È successo lo scorso weekend quanso alla centrale operativa dell’Arma di Ferrara è giunta una richiesta di aiuto per delle molestie a una prostituta molestata da parte di un gruppo di giovani a bordo di un’auto. Sul posto sono quindi giunte due pattuglie della sezione radiomobile per gli approfondimenti del caso. Non appena il gruppo di giovani ha notato i carabinieri, l’auto è partita a forte velocità nel tentativo di allontanarsi dal posto. L’inseguimento del mezzo da parte dei militari, protrattosi per alcuni minuti, è terminato in via Rampari San Paolo, strada a fondo chiuso. L’autista dell’auto in fuga, vistosi braccato, ha quindi deciso di tentare la fuga a piedi. Non aveva però fatto i conti con i carabinieri che lo hanno inseguito a piedi e raggiunto in via delle Volte, bloccandolo. L’uomo, un ventottenne di origine straniera, è stato quindi deferito alla Procura della Repubblica per resistenza a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico. Gli ulteriori accertamenti effettuati hanno consentito inoltre di appurare che il ventottenne, in realtà, non aveva mai conseguito la patente di guida e, pertanto, è stato multato mentre l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo. Una ’gita’ finita molto male che dovrebbe far riflettere certa gente sulle conseguenze di gesti di pura inciviltà. Bene hanno fatto i carabinieri a fermarli immediatamente.