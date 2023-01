"Senza una diga il Lido di Volano sparirà"

di Mario Bovenzi

Una battaglia che si è dipanata per 25 anni, combattuta battendo i pugni sul tavolo, lanciando sos. Appelli che non sono stati ascoltati, coperti dal rombo del mare che si è infranto sulla costa, ha rotto l’argine, ha spazzato via lido di Volano. Urla nel silenzio – un colpevole silenzio – quelle di Fausto Gianella. Da una vita ormai il presidente della cooperativa ittica ‘La Vela’ e resposabile del circolo Fratelli d’Italia di Goro denuncia la cecità delle strategie per fermare il mare. Come negli anni duemila quando venne realizzato il sabbiodotto. "Un’opera inutile, spostavano la sabbia da una parte all’altra. La prelevavano con un escavatore e poi la portavano a Volano con un tubo, la sabbia che veniva messa la mattina il mare se la mangiava, la portava via la sera. Non spostavano sabbia, ma soldi". Basta sfogliare le cronache, tornare con la memoria a quegli anni per capire cosa è successo. Si chiama ripascimento, riguardava l’arenile del Lido di Volano. La sabbia veniva prelevata dallo scanno di Goro, poi attraverso un sabbiodotto di un chilometro trasportata sulla battigia del lido. Parliamo di 127mila metri cubi. Tanti. "Un’opera che non è servita a nulla se siamo ancora qui a contare i danni, danni provocati da una mareggiata – riprende – che è durata un solo giorno, qui si verificano mareggiate anche di settimane". L’onda di marea in realtà è stata una delle più alte registrate. Ancora un salto nel passato, a quel tubone che doveva fermare l’erosione costiera. Sabbia e soldi, anche quelli tanti. I lavori, appaltati dal Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della costa della Regione, toccavano la cifra di 778mila euro (somma comprensiva anche del risanamento della Sacca di Goro). La draga alimentava un tubo sommerso che arrivava sino all’altezza del bagno Cormorano del Lido di Volano. L’area dove la mareggiata si è abbattuta con particolare violenza. "Mi chiedo ancora – attacca il presidente de ‘La Vela’ – a cosa siano serviti quei lavori, a cosa siano serviti quei soldi. La risposta è facile, a niente. Anche allora come oggi la politica, le istituzioni non ascoltano chi vive questi luoghi, chi conosce il mare. Senza un doppio sistema di dighe continuerà a mangiare la costa, invaderà il lido di Volano". Il progetto dovrebbe essere articolato su un sistema di dighe a pennello, per evitare che la sabbia venga spazzata via. Integrato con dighe a difesa della costa. "Non è necessario emergano dal mare, basta vengano collocate sul fondo. I costi non sarebbero certo alti, sicuramente inferiori ad un’opera inutile come il sabbiodotto".