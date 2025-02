Separazione carriere, è il giorno dello sciopero: "Minori garanzie"

"Contro la separazione delle carriere" e a "difesa della Costutituzione". Oggi è il giorno dello sciopero dei magistrati proclamanto dall’Anm, il sindacato delle toghe, con manifestazioni pubbliche in molte citta, da Nord a Sud. Si preannuncia "un’ampia mobilitazione", da Trieste a Palermo passando per Ferrara, riferisce l’Anm sulla rivista La magistratura. I magistrati si confronteranno con i cittadini in numerosi eventi e manifestazioni con lo scopo di spiegare le ragioni del no alla riforma costituzionale della giustizia, che prevede la separazione delle carriere dei magistrati e l’istituzione di un’Alta corte. Alle assemblee pubbliche parteciperanno magistrati ed ex magistrati, costituzionalisti, avvocati, rappresentanti del mondo della cultura e studenti. I confronti aperti, che si terranno i contemporanea nei vari distretti d’Italia, rappresentano un’occasione di confronto e sensibilizzazione per comprendere "i rischi della riforma per l’indipendenza della magistratura e per l’equilibrio dei poteri".

Anche nel palazzo di via Borgo dei Leoni le toghe si preparano allo sciopero. Già da qualche giorno, al bavero di molti magistrati estensi era appuntata la coccarda tricolore, simbolo della protesta il cui giorno clou sarà appunto oggi. L’adesione è prevista molto alta e il tribunale (fatte salve ovviamente le urgenze e i processi che si devono celebrare per ragioni specifiche) si fermerà. "La riforma non risolve i problemi della giustizia, non ci aiuta a lavorare meglio e più in fretta. Ci saranno solo minori garanzie, soprattutto per i più deboli" si legge nella brochure dell’Anm diffusa in questi giorni in vista della manifestazione di oggi. Il volantino si sofferma poi sulle ragioni per cui, a detta dell’associazione magistrati, le tesi sostenute della riforma non reggono. "Il pubblico ministero – spiega l’Anm – non è un ‘superpoliziotto’, non deve ottenere la condanna, deve cercare la verità e anche le prove a favore dell’indagato: se si convince che l’indagato o l’imputato è innocente deve chiedere l’archiviazione durante le indagini o l’assoluzione alla fina del processo". Inoltre, "non c’è alcuna soggezione dei giudici ai pubblici ministeri. I giudici condannano solo nel 40,4% dei casi". Di fatto, secondo gli organizzatori della protesta, "la separazione delle funzioni esiste già. Il cambio di funzione è possibile soltanto una volta. Negli ultimi cinque anni, la percentuale media dei passaggi è stata dello 0,31%. Alcuni magistrati sono stati prima avvocati: esperienze diverse arricchiscono, non rendono meno imparziali". Di cosa ha davvero bisogno la giustizia, secondo l’Associazione Nazionale Magistrati? È presto detto. Innanzitutto, più magistrati. La scopertura di organico – si legge nella brochure del sindacato – è pari al 16,7%". Serve inoltre più personale amministrativo, comparto in cui "la scopertura di organico è pari a circa il 27%. Mancano soprattutto cancellieri esperti, con una carenza che arriva al 42,8%". Infine "più polizia giudiziaria e dotazioni informatiche adeguate".