Separazione delle carriere e questioni del diritto. Tre giorni di dibattito e confronti a Firenze

Si sono conclusi i lavori del XIX Congresso ordinario dell’Unione delle Camere Penali Italiane tenutosi a Firenze. Era presente anche una delegazione della Camere Penale Ferrarese, composta dal presidente, avvocato Pasquale Longobucco (nella foto), dal segretario avv. Cecilia Bandiera , dai consiglieri avvocati Irene Costantino, Mattia Romani, dal vice presidente avvocato Sandro Misiani e dall’avvocato Chiara Carrino.

Sono stati tre giorni di dibattito e confronto sui temi più cari all’avvocatura penalistica italiana, dalla separazione delle carriere alla salvaguardia del diritto all’impugnazione.

Temi che saranno al centro dell’agire politico della nuova giunta. Il congresso, infatti, ha eletto il nuovo presidente, dopo la scadenza del mandato dell’avvocato Giandomenico Caiazza, nella persona dell’avvocato Francesco Petrelli, già direttore della rivista dell’ Ucpi Diritto di Difesa.

All’elezione del nuovo presidente ha seguito la formazione della nuova giunta, all’interno della quale è stata confermata l’avvocato ferrarese Alessandra Palma, già presidente della Camera Penale Ferrarese che ricoprirà il ruolo di tesoriere dell’Ucpi. La riconferma dell’avvocato Palma nella composizione dell’Ucpi, non può che inorgoglire anche la nostra locale Camera Penale, che in questi anni si è sempre impegnata attivamente a fianco delle iniziative dell’Ucpi, dalla promozione in tutte le sedi dei valori costituzionali del giusto processo del diritto penale liberale, alla difesa degli ultimi.