Separazione delle carriere. I magistrati in sciopero. Adesione al 100 per cento

Coccarda sul petto e Costituzione in mano, anche a Ferrara i magistrati hanno scioperato contro la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere, in occasione dell’astensione “A difesa della Costituzione” proclamata in tutta Italia dalla Giunta Esecutiva Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati (Anm). Ieri nel tribunale estense il giudice Marco Peraro e la sostituta procuratrice Sveva Insalata hanno sottolineato che l’adesione è stata del 100 per cento. Tutti i 27 magistrati in servizio hanno scioperato. Hanno aderito anche il procuratore capo Andrea Garau e il presidente del tribunale Stefano Scati. Sempre a Ferrara, 8 magistrati, pur avendo aderito, sono rimasti in servizio per le attività essenziali. Successo per l’iniziativa in tutta la regione: in Emilia Romagna l’adesione dei magistrati allo sciopero promosso da Anm è stata dell’80,6%. Lo fa sapere la stessa sezione regionale dell’associazione, a pochi minuti dal termine del presidio di protesta.

Nel corso della manifestazione, le toghe, con tanto di coccarde tricolori al petto, si sono riunite in assemblea, tra interventi istituzionali e lettura di articoli della Costituzione. Nel mirino dei giudici, la discussa riforma della giustizia da parte del Governo. Una riforma che "tutta la magistratura e non una parte, ci tengo a dirlo, perché l’Anm rappresenta circa il 99% dei magistrati, non reputa buona perché altera la Costituzione – spiega Eleonora Pirillo presidente Giunta sezionale Anm Emilia-Romagna – e potrebbe comportare in un futuro che noi riteniamo prossimo anche un’alterazione dei poteri dello Stato, cioè un avvicinamento del pubblico ministero, l’organo che rappresenta l’accusa al potere esecutivo".

Per questo i giudici ribadiscono che "i problemi della giustizia sono altri, come la carenza di personale giudiziario e amministrativo, la stabilizzazione dei funzionari dell’ufficio del processo che stiamo aspettando e che non arriva". Inoltre, "abbiamo bisogno di strumenti informatici: è partito un processo penale telematico che, lo ribadiamo, non funziona, i presidenti di tribunale sono stati costretti a sospenderne l’esecutività", senza contare la situazione "veramente gravissima delle carceri, con un numero di suicidi elevatissimo". Insomma, per l’Anm la giustizia "ha bisogno di altro, non c’è bisogno di alterare o di modificare la Costituzione. La Costituzione va attuata", conclude Pirillo.

Di parere opposto gli avvocati, a partire dal presidente della Camera penale ferrarese, Cecilia Bandiera: "Il tema della separazione delle carriere, a lungo dimenticato dalla politica, è stato posto nuovamente al centro del dibattito pubblico, grazie al percorso intrapreso nel 2017 dall’Ucpi di raccolta firme per la presentazione di una legge costituzionale di iniziativa popolare. Si è così tornati a discutere di un argomento fondamentale per la giustizia penale, che si era voluto accantonare, per non urtare le sensibilità di una magistratura chiusa nelle sue dinamiche corporative. Una riforma necessaria per realizzare nel processo la figura di quel giudice terzo voluto dall’art. 111 della Costituzione, separato dall’accusa e dalla difesa".