Separazione delle carriere, l’incontro

"Non diamoci del tu: la separazione delle carriere". È il titolo dell’incontro a Ferrara con il senatore Alberto Balboni che dialogherà con l’autore Giuseppe Benedetto. Si terrà domani alle 17 alla Sala Ex Refettorio, la presentazione del libro “Non diamoci del tu”. Un testo del presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Giuseppe Benedetto. Edito da Rubbettino, il volume, con prefazione del guardasigilli Carlo Nordio, spiega la necessità di riformare la giustizia in Italia separando le carriere di giudici e pubblici ministeri, attraverso l’istituzione di un doppio Csm. Un tema oggi di stretta attualità perché il prossimo 11 giugno approderà al Senato il disegno di legge costituzionale del governo proprio sulla separazione delle carriere, già approvato alla Camera dei Deputati. L’autore del libro dibatterà con il presidente della commissione Affari Costituzionali al Senato, Alberto Balboni, relatore del suddetto disegno di legge, e con il presidente della sezione Penale del Tribunale di Ferrara, Piera Tassoni. Modera l’avvocato Francesco Andriulli. "La separazione delle carriere porrebbe fine a quella intollerabile commistione tra giudici e pm che è alla base delle distorsioni", dice Benedetto.