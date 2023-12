"Sequestra una tredicenne". Si difende: "Mi ha chiesto aiuto". Il giudice convalida l’arresto

É uscito dal carcere, ma resta ristretto agli arresti domiciliari, il cinquantenne che è indagato per sequestro di persona nei confronti di una tredicenne che vive in provincia di Ferrara, nei confronti della quale avrebbe avuto anche attenzioni morbose, tali da far scattare l’ipotesi di accusa di atti sessuali con minorenne. Ieri davanti al gip Silvia Marini, l’uomo che vive in Romagna, ha risposto alle domande raccontando la sua versione. La conoscenza con la ragazzina via social, che risalirebbe a novembre scorso, messaggi scambiati poi in chat (sequestrate dagli inquirenti) e la decisione poi di incontrarsi, in un momento di crisi della ragazzina che gli chiede aiuto. Lui che la va a prendere a casa e insieme partono per raggiungere la provincia romagnola dove lui vive. Qualcosa però, mentre sono nel suo appartamento, fa sospettare la ragazzina. Forse qualche carezza di troppo, un approccio che la spaventa e la fa mettere in contatto con la sorella, raccontandole che cosa sta accadendo. Da qui parte la segnalazione ai carabinieri e l’inizio delle indagini dei militari dell’Arma, con un grande dispiegamento di forze, per localizzare, anche grazie al numero di cellulare della tredicenne, l’uomo e l’adolescente. Lei nel frattempo chiede più volte al cinquantenne di essere riaccompagnata a casa e così si mettono in auto. Ma dopo poco sono stati i carabinieri della Compagnia di Comacchio i primi a intercettare la vettura. La tredicenne, alla vista dei militari dell’Arma, fa capire di essere spaventata, chiedendo di essere aiutata. Racconterà poi quanto avvenuto nei momenti precedenti. Per l’uomo scatta l’arresto per sequestro di persona e atti sessuali con minorenne. Ieri, il gip ha convalidato l’arresto del pm Andrea Maggioni e concesso i domiciliari.