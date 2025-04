Sequestrarono un bambino di 12 anni, il primo patteggia e l’altro rinviato a giudizio

Sequestrarono un bambino di 12 anni per riavere i 650 euro persi dopo una truffa per la vendita online di un telefono. Uno dei due rapitori ha patteggiato un anno e due mesi, mentre l’altro è stato rinviato a giudizio. Una storia che ha dell’incredibile e che, come tante vicende con protagonisti dei giovanissimi, inizia sul web.

È il 13 ottobre 2023. Un 27enne di fuori provincia trova uno smartphone in vendita su una piattaforma di commercio online. Il prezzo (650 euro) è allettante. Inizia così la trattativa con il venditore, un ferrarese di quindici anni che aveva creato un profilo fasullo. Un dettaglio quest’ultimo che l’acquirente scoprirà soltanto più tardi e a sue spese. Una volta inviato il denaro si accorge infatti di essere stato truffato. Il 27enne prova così a ricontattare il venditore, ma quest’ultimo aveva già provveduto a bloccare il profilo del cliente raggirato.

La vittima però non si arrende e inizia a escogitare un piano per riavere il denaro perduto. Attiva un nuovo profilo sulla piattaforma di e-commerce e contatta di nuovo l’adolescente, fingendosi interessato a comprare due paia di scarpe. I due si danno appuntamento in piazza Travaglio per vedere la merce e concludere l’acquisto.

Il 27enne si presenta puntuale all’incontro con un amico ventenne, ma si accorge subito che qualcosa non va. In piazza non c’è il venditore ferrarese, ma suo fratello minore, un bambino di appena dodici anni accompagnato da un coetaneo. Colto alla sprovvista, l’acquirente decide di passare all’azione. Afferra il dodicenne e lo trascina in macchina. Il tutto sotto gli occhi attoniti dell’amico del bambino. Sarà lui a dare l’allarme pochi istanti dopo. "Qualcuno ha presto il mio amico e lo sta portando via" dice al 112. La chiamata del giovane attiva i carabinieri, che arrivano immediatamente in piazza Travaglio.

Nel frattempo, i due rapitori si allontanano con l’ostaggio. Mentre sono in auto, contattano la madre del dodicenne per fissare un appuntamento nel parcheggio del supermercato di via Marconi, a Vigarano. Qui la donna avrebbe potuto riavere il bimbo in cambio dei 650 euro che l’altro figlio aveva ‘spillato’. All’appuntamento, si presentano anche i militari che arrestano i due giovani.