Sequestrate due pistole semiautomatiche. Il proprietario le aveva lasciate incustodite

I carabinieri delle stazioni di Codigoro e Mesola hanno svolto un servizio straordinario di controllo finalizzato alla verifica della corretta detenzione di armi da fuoco. A Codigoro, un pensionato di 68 anni, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria estense per omessa custodia di armi. Sebbene regolarmente denunciate, due pistole revolver e il relativo munizionamento sono stati rinvenuti incustoditi all’interno dell’abitazione, in violazione delle normative. Le armi sono state poste sotto sequestro penale. A Mesola, un operaio 32enne è stato segnalato alla Prefettura per l’adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. La segnalazione è scaturita da una querela per lesioni presentata nei giorni precedenti da un familiare. In tale contesto, l’uomo è risultato in possesso di una pistola semiautomatica, regolarmente detenuti, che sono stati però ritirati in via cautelare.