Sequestro di droga, nei guai quattro clienti

Con l´arrivo della bella stagione, i parchi e le mura tornano a riempirsi di gente come non mai. Ma torna anche il problema della sicurezza. Al piazzale Giordano Bruno, per esempio, si parla ancora una volta di spaccio. Anche sulle mura, i pusher, nonostante le numerose operazioni delle forze dell’ordine, continuano a imperversare. Nel corso dell’ultima settimana, la polizia locale ha di nuovo ispezionato i luoghi dello spaccio con l’ausilio dell’unità cinofila. Il fiuto dei cani ha portato a sequestrare, durante una serie di controlli, quasi un etto di droga.In particolare, fra lunedì e venerdì le sostanze sequestrate sono state marijuana, hashish, eroina e cocaina, rinvenute in piazzale Giordano Bruno, sulle mura all’altezza fra viale Belvedere e via Mura di Porta Po e fra via Arianuova e corso I Maggio. In questo senso, molto proficua è stata l’azione interforze che ha portato i cani della Polizia Locale, nella giornata di giovedì, a sequestrare quasi 28 grammi fra hashish e marijuana in viale Belvedere, nell’area verde di via Mura di Porta Po e in Giordano Bruno. Nel corso delle operazioni sono stati sanzionati quattro consumatori di stupefacenti, che rischiano anche il ritiro della patente di guida fino ad un anno. Due cittadini di nazionalità marocchina sono stati inoltre portati in caserma per le procedure di identificazione. Denunciato, infine, un cittadino italiano di 43 anni che si è minacciosamente rivolto agli agenti. Il vicesindaco Nicola Lodi si complimenta con la polizia locale agli ordini del comandante Claudio Rimondi: "È un segnale inequivocabile – sottolinea – di un pressing duro e costante nei confronti di chi spaccia. Da quando è stato deciso di introdurre il Nucleo Antidegrado gli agenti in borghese, accompagnati dalle unità cinofile, stanno sequestrando un ingente quantitativo di sostanze".

Matteo Radogna