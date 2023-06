Sera d’estate con il carnevale sull’acqua

Luci, colori, musica e tanto divertimento ‘sfileranno’ nuovamente lungo i canali di Comacchio. Dopo il successo della versione invernale del 12 e 19 febbraio scorsi, il Carnevale sull’acqua ritorna anche in versione estiva e serale. La manifestazione, organizzata dalla cooperativa ‘Girogirotondo’, coordinata da Carla Carli e patrocinata dal Comune di Comacchio, si terrà il prossimo 24 giugno dalle 21. Immancabile sarà il supporto dei volontari delle associazioni impegnate nell’evento, ancora una volta pronte a portare una ventata di allegria nel centro storico, con la sfilata sull’acqua di undici imbarcazioni allegoriche che partiranno dall’arcata dal Trepponti, monumento simbolo della città lagunare. Ci saranno l’associazione culturale H2O con la barca a tema ‘I Pagliacci’, l’associazione volontariato comunale Comacchiese con ‘I pappagalli’, l’associazione ‘I Filipponi’ con Bal Toc con ‘La Sirenetta’, l’associazione Barche Storiche con ‘The Blues Brothers’; e ancora, Asd My Life e I Birichen con ‘Trolls’, l’associazione ‘Al Batal’ con ‘Cranveal’, l’associazione ‘Filipponi’ con ‘Ma che barca d’Egitto’, l’associazione Racing Team con ‘Lo Scuolabus’, i Marasue con ‘Harry Potter’, l’Asd Sea Cycling con ‘Gli M&M’s’ e l’Asd El Movimiento con ‘Via col Vento’. A sfilare sull’acqua anche la mascotte Forcolina, maschera lanciata nell’edizione invernale. Ad accompagnare l’uscita delle barche, saranno le esibizioni di musica e danza. Già dalle 20.30 la voce della cantante e musicista Giada Dondi animerà la festa. Insieme a lei, si esibirà Sara Turola, reduce dalla finale del concorso canoro ‘Il Fenicottero d’oro’. Non mancheranno le coreografie dei gruppi Dogato Sisters, Le Bollicine di Mariella Mazzotta, Le Maschere e Asd My Life di Daniela Madia. "Come segno di solidarietà alla Romagna colpita dalle alluvioni – ha annunciato Carla Carli –, Comacchio ospiterà l’Asd Giorgio e le Magiche Fruste di Romagna, con uno spettacolo con ballate romagnole e sound pop e latino-americani". Altro appuntamento in piazza XX Settembre, accanto al Duomo, dove si esibirà il gruppo ‘Gnu’. Non mancheranno bancarelle di dolciumi, gastronomia e gonfiabili per bambini e, a chiudere, spettacolo piromusicale ai Trepponti. "Il Comune – afferma la vice sindaco Maura Tomasi – ringrazia tutti i volontari, senza l’impegno dei quali tutto ciò non sarebbe possibile". Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Protezione Civile Trepponti.

Valerio Franzoni