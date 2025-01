Serata benefica per Ado: "Miglioreremo i servizi"

Si è svolta con successo e partecipazione - più di cento persone presenti - la cena sociale organizzata dall’Associazione Ferrara Cambia, che ha visto la raccolta della somma di 1344 euro, interamente devoluta alla Fondazione Ado (Assistenza Domiciliare Oncologica). L’evento, che ha riunito soci, amici e sostenitori di Ferrara Cambia nella sala polivalente della Fondazione, si è svolto in un clima di festa e solidarietà, con un forte spirito di condivisione e impegno verso chi ha bisogno.

Il presidente di Ferrara Cambia Andrea Maggi, durante la serata, ha ringraziato calorosamente tutti i partecipanti per la generosità dimostrata e per il loro continuo supporto alle iniziative promosse dall’Associazione. "Siamo davvero felici di aver raccolto questa somma, che contribuirà a migliorare i servizi offerti da Ado". Dal canto suo Gisella Rossi, Presidente di Ado, ha ringraziato di cuore Ferrara Cambia per la donazione che andrà a favore della qualità della vita di chi affronta situazioni difficili. "È grazie al sostegno di tutti voi che possiamo fare la differenza nella vita di molte persone".

Durante l’evento sono stati anche presentati i nuovi soci che hanno deciso di unirsi a Ferrara Cambia, portando così nuovi slanci e idee per il futuro dell’Associazione. Oggi l’Associazione conta 150 iscritti, in costante aumento dalla scorsa estate. La serata è stata anche l’occasione per annunciare alcune delle prossime iniziative in programma, che vedranno l’associazione ancora più attivamente impegnata nella comunità, con nuove collaborazioni e progetti culturali. "Ferrara Cambia continua a crescere – ha affermato Maggi - e continua a impegnarsi attivamente in progetti culturali e sociali a favore della città di Ferrara. Grazie alla collaborazione di soci, volontari e sostenitori, Ferrara Cambia è un punto di riferimento per chi desidera contribuire alla crescita di Ferrara per affrontare le sfide del presente e costruire un futuro migliore per tutti".

re. fe.