Serata di amarcord in piazza Si balla in ricordo dell’Exodus

Torna il sabato sera più ballato d’Italia: la piazza di Portomaggiore si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto per rivivere insieme il ricordo della mitica discoteca Exodus. Cresce l’attesa per "Quelli che andavano all’Exodus", in programma questa sera alle 21. E’ un’iniziativa all’insegna della nostalgia ma anche dalla voglia di passare una serata d’estate diversa dalle solite, lanciata dall’ex manager del locale di via Ferrara, Rossano Scanavini e, fin dall’inizio, c’è stato un tam tam sui social, con tante adesioni. L’assessore Gian Luca Roma è entusiasta: "È con immenso piacere che possiamo annunciare una Portomaggiore da tutto esaurito. Non vediamo l’ora di vedere i portuensi ma non solo affollare le vie del centro. I locali di Portomaggiore, per l’occasione, stanno allestendo l’esterno, preparando il menù, drinklist, aperitivi e cene davvero speciali per tutti i gusti. Per l’occasione piazza Umberto I e le principali strade del centro saranno completamente pedonali". Non sta nella pelle Rossano Scanavini, prima direttore della discoteca e poi comproprietario in società con altri per undici anni consecutivi dell’Exodus. "Sarà una grande festa. Non pensavo di raccogliere così tante adesioni".