Serata di ballo con dj Canet alla Rivana

Stasera il teatro del Rivana Garden di via Gaetano Pesci 181 sarà calcato da dj Marco Canet, che già in passato aveva suonato sul palcoscenico del centro. Si parte alle 21. Le ballerine e i ballerini che vorranno passare qualche ora ascoltando buona musica e stare in compagnia potranno approfittare di questa opportunità tutti i martedì sera, fino alla fine dell’anno. "Quello del ballo – afferma il presidente di Rivana, Daniele Malossi – non è solo un divertimento puro, ma anche un atto sociale".