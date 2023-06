Serata di bellezza: si elegge ’Miss Bondeno’

Taglia il traguardo del decimo anno la manifestazione “Miss Bondeno e Lady Più”, in programma questa sera presso il campo sportivo di Bondeno di via XX Settembre. Moda, eleganza, cultura e socialità saranno quindi di casa in una serata sempre molto attesa dalla comunità matildea. Ad organizzare la manifestazione, Mya Advertising e Più Eventi, in collaborazione con il Comune di Bondeno. Per quanto riguarda invece l’ospitalità e la ristorazione, Miss Bondeno si affida alla collaborazione della Asd Bondeno Calcio. "Un ringraziamento a tutti i soggetti coinvolti, certi che come sempre sarà un successo di partecipazione oltre che una piacevole serata – commentano il sindaco, Simone Saletti (nella foto), e l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini –. Quando c’è la collaborazione fra più realtà del territorio, oltre che dalle tante attività commerciali, allora il successo è già garantito". L’appuntamento con la moda è quindi fissato dalle 20.30 in poi di questa sera. Ad aprire la sfilata saranno i bimbi e i ragazzi del Bondeno Calcio. Le concorrenti sono: Celeste Garbellini, Valeria Roncaccioli, Klaudia Thika, Sara di Monte, Sofia Fiorini, Basma Mounis, Gloria Danti, Mery Genoveffa Pane, Rosa Anaclerio, Maria Letizia Colonna, Monica Zaghi, Antonella Costantino, Stefania Bertipaglia, Brenda Buzzi, Laura Borsari, Giusy Rappa, Valentina Lo Cascio, Emanuela Anastasi, Barbara Braghin, Paula Ascalitei, Angela fava, Maria Antonietta Pantò. In scena anche la compagnia teatrale NoviRecidivi. Presenta la serata Simonetta Malaguti. Regia: Lorenzo Guandalini. Info ai numeri: 3472693887-3283032629.