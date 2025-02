Serata di paura in centro. Lei lo denuncia per stalking. Lui va a casa e la minaccia

Si presenta sotto casa della ex, la insulta e la minaccia di morte. Il tutto nonostante pochi giorni prima la donna lo avesse denunciato per stalking. Questo nuovo episodio è però costato caro a un 39enne italiano. L’uomo è stato infatti rintracciato non lontano da casa della donna, in pieno centro storico, e arrestato dagli agenti della polizia di Stato. La sua serata si è quindi conclusa in una cella dell’Arginone, in attesa dell’udienza di convalida che si è celebrata ieri mattina davanti al giudice per le indagini preliminari Andrea Migliorelli. In aula il 39enne ha scelto di rimanere in silenzio. Il gip ha convalidato l’arresto e ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

Un passo indietro. La vicenda culminata con la notte movimentata di mercoledì ha radici profonde. L’uomo e la vittima, una 54enne, avevano avuto in passato una relazione sentimentale fatta di alti e bassi. Pochi giorni prima dell’accaduto, la donna aveva sporto una denuncia a carico del 39enne per atti persecutori. Al centro della denuncia ci sarebbero diversi fatti accaduti nel recente passato. La donna, stando a quanto trapelato, avrebbe raccontato di scenate di gelosia da parte dell’ex compagno il quale le avrebbe vietato di frequentare altri. Quella denuncia, però, a quanto pare non gli è bastata a farlo desistere dal proprio atteggiamento. Mercoledì sera, il 39enne si è dunque presentato sotto casa della donna e ha iniziato a suonare ripetutamente il campanello. L’intenzione era quella di farsi aprire la porta ed entrare. Ma così non è stato. Al rifiuto della 54enne, l’uomo ha iniziato a inveirle contro, a insultarla e a minacciarla di morte. La malcapitata ha quindi dato l’allarme al 113. Sul posto si sono precipitati gli agenti delle volanti che però non hanno trovato subito l’uomo segnalato. Quest’ultimo era infatti riuscito a dileguarsi poco prima del loro arrivo. Non è però riuscito a sottrarsi per molto.

Sulla base delle indicazioni della donna, gli agenti hanno iniziato a cercarlo nei dintorni di via della Sacca e, dopo poco, sono riusciti a rintracciarlo. Dopo averlo bloccato gli hanno stretto le manette ai polsi e, al termine degli accertamenti del caso, lo hanno accompagnato in carcere con l’accusa di stalking.

