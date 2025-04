Serata di stile, . Fashion night con Martina Stella

Una serata di stile con ‘Ferrara Fashion Night’, in programma oggi alle 18.30 a Palazzo Roverella (corso Giovecca 47). L’appuntamento dedicato alla moda è organizzato dalla Associazione E360 e prevede un aperitivo iniziale a cui farà seguito una cena, la presentazione della collezione Hipnotika di Matteo Sorbellini con sfilata di 22 giovani modelli ferraresi (11 ragazzi e 11 ragazze) per concludersi con un dopocena. La manifestazione, che prevede anche momenti di ballo, ha come madrina l’attrice e modella Martina Stella.