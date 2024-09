Serata fashion sui Trepponti. Bellezze in passerella di alta moda

COMACCHIO

I Trepponti di Comacchio, stasera dalle 21, saranno suggestiva cornice della quarta edizione di "Alta moda in laguna", evento ideato da Patrizia Angelika Farinelli e dall’Associazione Art Fashion Academy, con il patrocinio e il contributo del Comune. Il monumento simbolo della città lagunare si trasformerà in salotto della moda, ospitando il Gran Galà di "Mondo Sposa Italia" presentato da Matteo Tosi e Anna Cayenne. Nell’occasione, gli organizzatori ed event manager del concorso internazionale "Mondo Sposa Italia" Marco Liburdi De Nardis e Francesca Colaiacomo, partner organizzativi della serata, riceveranno dall’amministrazione comunale e dalla stilista Farinelli l’ambìto "Premio Laguna". La stilista Patty Farinelli, presenterà due collezioni di haute couture. La prima, "Beyond Collection", è stata realizzata in occasione del pluripremiato film "Beyond", diretto da Rossano B. Maniscalchi e ambientato a Comacchio, con il patrocinio del Comune e co-prodotto dalla stessa Farinelli. La seconda collezione, "Red Carpet - The Best", celebra un decennio di prestigio, presentando abiti iconici indossati da celebrità del cinema e della televisione nei red carpet più illustri del mondo.

In passerella anche gli abiti di Ane Marie Boutique che offrirà un saggio della nuova collezione, e Ca La Sfera che presenterà abiti unici di brand prestigiosi. Non mancherà un parterre d’onore con molte personalità del mondo della moda, dello spettacolo, dell’imprenditoria, e spazio sarà dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, tramite la proiezione di un emozionante cortometraggio prodotto dagli organizzatori di "Mondo Sposa Italia". L’ingresso è ad offerta libera.