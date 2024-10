Serata Lions dedicata a Iginio Grazi. Ferito in guerra, oggi ha 100 anni

Anna Campi apre il 57esimo anno lionistico del club di Bondeno con un pensiero di stima ed affetto per Iginio Grazi, che proprio venerdì ha compiuto cento anni. Due lauree in ingegneria, una ferita di guerra nel ’45 portata con onore, una vita dedicata al lavoro, alla famiglia, alla sua casa in campagna e al Lions di cui è socio attivo, atteso agli incontri, invitato come relatore. In oltre trent’anni, Grazi è stato più volte presidente del club locale e, nel ’95, Governatore del Distretto 108 Tb. Sebbene venerdì sera fosse impossibilitato ad essere presente per motivi di salute, la nuova presidente ha voluto dedicare a lui la serata in un applauso scrosciante dei soci, che si sono stretti attorno ad Iginio Grazi con una torta di compleanno in suo onore.

"Sono onorata per la fiducia che mi avete accordato e per avermi voluta come presidente per questo anno lionistico – ha detto Anna Campi – ed è molto emozionante a dieci anni dalla mia entrata nel Club. Ho un unico rammarico – ha aggiunto –, non avere avuto la possibilità di entrare prima, perché solo stando all’interno del Club ho potuto dare il mio contributo. Mi sono resa conto della vera essenza del Lionismo e dell’impatto sul benessere delle comunità mondiale".

La Campi ha ricordato i service in corso tra i quali: la donazione del retinografo alla Casa della salute, l’ambulatorio medico specialistico volontario, il gemellaggio con Dillingen e la donazione a favore dei lavori di ripristino Centro per disabili di Wertingen, lo ‘Zaino sospeso’, il Poster della Pace, il Progetto Martina, le iniziative Pro Formazione, i progetti di prevenzione nelle scuole, la collaborazione con la parrocchia per il centro polivalente e il baco alimentare. "Lavorare divertendosi è indispensabili per il benessere e la vita del Club – ha sottolineato la Campi – nella collaborazione con gli altri club e con altri enti, per soddisfare i bisogni delle nostre comunità".

Claudia Fortini