Serata musicale dedicata a Battiato

Serate finale col "Mesola Castle Fest" davanti alla Castello Estense, con inizio alle 21,30, dove verrano proposte, stasera una cover di Franco Battiato con le sue meravigliose canzoni e domani, sempre ad ingresso gratuito, sarà la volta di una seconda cover dedicata agli indimenticati Lucio Dalla e Lucio Battisti. Un duplice appuntamento che oltre alla bella musica coniuga la solidarietà così oltre a poter consumare, piadine bibite dalle 19 in poi si potrà fare un’offerta libera per la popolazione alluvionata di Monselice e per un genitore di Mesola, colpito da una devastante malattia.