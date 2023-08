Serata per i piccoli al Meis

Stasera alle 21 torna l’appuntamento con l’Arenakids, il cinema all’aperto del Meis (via Piangipane, 81) per grandi e piccini. In programma la proiezione gratuita de ‘Il principe d’Egitto’, il cartone kolossal della Dreamworks Animation di Steven Spielberg. Inoltre, per tutti i bambini ci sarà un piccolo omaggio. Azione, avventura e la straordinaria colonna sonora (con il brano ‘When you believe’, vincitore di un Oscar) sono gli ingredienti perfetti per ricostruire la storia di Mosè, che dopo aver creduto da sempre di essere un privilegiato e spensierato principe egiziano, scopre la verità su di sé e sulla sua famiglia. (Prenotazione consigliata chiamando al numero 342 5476621, attivo da martedì a domenica dalle 10 alle 18, o scrivendo a [email protected]). L’accesso al museo è consentito dalle 20.30, la proiezione inizia alle 21. L’appuntamento successivo dell’ArenaMeis sarà il 23 agosto con un classico della comicità: Frankenstein Junior.

La quarta edizione dell’arena, che negli scorsi anni ha riscosso grande successo registrando il tutto esaurito, si intitola ‘LeChaim! Alla vita!’. ‘LeChaim’ è la formula che viene pronunciata in tutte le famiglie ebraiche prima di bere il vino durante le festività o per brindare nelle occasioni felici e sembra racchiudere in sé tutta la gioia e la complessità dell’esistenza umana. I sette appuntamenti con il cinema del Meis raccontano proprio il ciclo della vita ebraica, nei suoi momenti lieti ma anche in quelli dolorosi. Attraverso storie personali, commedie agrodolci, documentari e film drammatici, questa edizione affronta alcune delle fasi di passaggio che universalmente caratterizzano la nostra esistenza, visti sotto la particolare e affascinante lente dell’ebraismo. L’Arena Meis ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Ferrara e della Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini; è realizzata in collaborazione con Arci Ferrara e il Pitigliani Kolno’a Festival e con il contributo di Avis, della cooperativa Le Pagine e di Dimedia.