Serata per l’associazione ’Le passeggiate di Agata’

Una serata a sostegno dell’associazione ’Le passeggiate di Agata’, nata nel 2022 per raccontare la vita di chi si sposta in carrozzina o ha difficoltà motorie e per promuovere l’abbattimento delle barriere architettoniche, sociali e culturali. E’ quella organizzata dai Lions Diamanti, Estense e Host nei giorni scorsi. Tenutasi all’Istituto Vergani, ha visto la stessa Agata, su cui stimolo è nata, a raccontare il senso del progetto, che vede l’impegno attivo dei genitori. Il relatore Mattia Lanzoni, dovente UNife, ha parlato di ecologia, cultura e leggenda dei giganti delle acque dolci. Gli storioni e il caviale del Po.