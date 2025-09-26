Serate danzanti, cene e spettacoli alla Rivana

Il Centro di Promozione Sociale La Rivana Garden, situato in via Gaetano Pesci 181, è pronto a dare il via alla sua stagione 2025/2026. L’inaugurazione ufficiale è fissata per domani con un imperdibile concerto gratuito. L’evento di apertura vedrà esibirsi “Party a 90”, un live show straordinario pensato per rivivere l’energia dei mitici anni ‘90 e ‘2000. La serata prevede l’inizio alle 19 con un buffet gratuito e aperitivo, seguito dalla cena con Menu Pub alle 20 (su prenotazione).

La stagione 25/26 de La Rivana Garden è stata sviluppata con il patrocinio del Comune di Ferrara. Il centro ha strutturato il suo palinsesto attorno a quattro pilastri settimanali: Teatro, Show, Pranzo e Ballo. Oltre a questi, La Rivana Garden offre anche spettacoli teatrali, serate danzanti, cene spettacolo, musica dal vivo, pranzi a tema, sale polivalenti e catering. Ogni venerdì è dedicato al teatro, con l’inizio degli spettacoli alle 21. Tra i primi appuntamenti in programma (il tutto termina il 10 aprile) figurano: 10 ottobre ’Al Balengh’ e, a seguire, ’Un matrimoni d’intaress’. Il 21 novembre ’Du meral da fnil’, 12 dicembre ’Al tramacc’, 9 gennaio ’Cos’at fat, Zaira?’. I biglietti per la rassegna dialettale hanno un costo di 9 euro (intero), con riduzioni a 8 per over 70 e soci Ancescao, e a 5 euro per i Ridotti Under 10.

Il sabato è il giorno degli show, con concerti, cene e spettacoli. Oltre all’inaugurazione, gli eventi più attesi includono l’Halloween Party! del 31 ottobre, The Gospel Light il 13 dicembre e il Veglionissimo di San Silvestro il 31 dicembre 2025, che presenterà spettacoli musicali, di Drag Queen e Animazione Bambini in due sale separate. Si segnala anche il doppio appuntamento del Gran Ballo del ‘55 (III edizione) il 17-18 gennaio 2026. Ogni domenica, a partire dalle ore 12.30, è in programma il pranzo con menù che variano dalla tradizione locale al pesce. Ad esempio, il 5 ottobre sarà servita la grigliata mista, mentre il 2 novembre è previsto un ricco menu di pesce.