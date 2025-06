’Serate magiche’ con cover band e street food

Serate magiche a San Giovanni di Ostellato. Si comincia venerdì prossimo nel campo sportivo "Dianati" dove ci sarà la finale del torneo di calcio e, dalle 21.30, Turbo Max, la tribute band di Max Pezzali. Venerdì 15 dj con Alex Fregnani & Giambo, con musica afro degli anni 60-70-80-90; si può anche cenare con panini, arrosticini, piadine, cotoletta e hamburger. Sabato 16 (ore 21.30), sempre nel campo sportivo, è di scena Andrea Poltronieri e la sua banda di buontemponi. Dalle 20 c’è la possibilità di cenare a base di pesce (costo 30 euro). Infine domenica 17 alle 21.30 Funky Strike e la possibilità di cenare a base di carne (25 euro). Info: 347-7481222. Nel frattempo sono arrivate sulla scrivania del sindaco di Ostellato, Elena Rossi, le prime lamentele per la musica a volume ritenuto troppo elevato. Tra queste quella autorevole di Francesco Loche, commerciante di Ostellato ed ex presidente dell’Ascom di Portomaggiore, che risale all’8 giugno su Facebook. "Ore 2, di notte. Dalle ore 21 circa una musica assordante martella la notte. Speravo che a mezzanotte, come da legge, smettesse. Invece no. Viene dal campo sportivo che dista qualche chilometro da casa mia. Evidentemente sono l’unico dotato del senso dell’udito, e della decenza, ma vorrei riposare. Quindi: carabinieri. Sappiamo come funziona di solito. E allora mi prendo su e vado. Quattro gatti, allegri, e rumorosi...almeno sono stati gentili e hanno smesso e senza picchiarmi. Credo che dovremmo essere tutelati nel diritto al riposo, ma... Caro sindaco, tu non sei certo responsabile dello sbracamento festaiolo della gente, ma almeno consentimi la consolazione di segnalarti la cosa in veste di rappresentate della istituzione comunale". f. v.