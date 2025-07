Serate musicali, alla Stazione Foce e a Scacchi

La rassegna Comacchio Summer Experience continua a incantare residenti e turisti con un cartellone ricco di eventi che trasformano le sere d’estate in occasioni indimenticabili. Oggi e domani la musica sarà protagonista con tre appuntamenti imperdibili, tra concerti sotto le stelle e omaggi alla grande tradizione italiana e internazionale.

Oggi si apre con un’atmosfera suggestiva alla Stazione Foce, dove il Conservatorio G. Verdi di Ravenna presenterà ’Note tra le valli - chitarre e voci al tramonto’. Un concerto che unisce la delicatezza delle chitarre alla potenza delle voci, immerso nel paesaggio unico delle Valli di Comacchio, perfetto per chi cerca emozioni autentiche al calar del sole.

Sempre oggi, ma al Lido degli Scacchi, va in scena "Tutta un’altra musica", un viaggio nel tempo attraverso i successi dei cantautori italiani dagli anni ’90 ai 2000. Da Bersani a Grignani, passando per Britti, Ferro e Mengoni, senza dimenticare i pilastri della musica come Pino Daniele, Vasco Rossi, Renato Zero e Lucio Dalla. Uno spettacolo che celebra l’evoluzione della canzone d’autore, capace di emozionare tutte le generazioni.

Domani i riflettori si accendono ai Trepponti, cuore pulsante di Comacchio, con una serata all’insegna della solidarietà e del grande musical. L’associazione ’Vola nel Cuore’ avrà l’opportunità di farsi conoscere attraverso un banchetto informativo, raccogliendo offerte libere per sostenere le sue attività.

A seguire, il Corpo Bandistico ’Sant’Ambrogio’ di Castel del Rio, diretto dal maestro Alessandro Ricchi, porterà in scena ’Superstar’, un tributo alle colonne sonore di Broadway. Dagli anni ’50 ai musical contemporanei, lo spettacolo promette un tuffo nelle atmosfere scintillanti del teatro americano, con melodie che hanno fatto la storia del genere. Un’occasione per vivere Comacchio non solo come meta balneare, ma come crocevia di cultura, solidarietà e intrattenimento di qualità. Con questi eventi, tutti ad ingresso libero, la Comacchio Summer Experience 2025 dimostra ancora una volta di saper coniugare tradizione e innovazione.