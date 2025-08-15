Il lato oscuro del web
Alessandro Caporaletti
Il lato oscuro del web
Cronaca
CronacaSerate musicali e tanto sport. Torna l’antica festa del patrono
15 ago 2025
LAURA GUERRA
Cronaca
Serate musicali e tanto sport. Torna l’antica festa del patrono

L’evento si sta affermando fra le iniziative della provincia che richiamano visitatori anche dai altri comuni.

Uno dei momenti sportivi della festa del patrono che propone anche serate musicali

Torna anche quest’anno la festa del Patrono di Sant’Agostino, un appuntamento atteso che da tutta la comunità e che si sta confermando sempre di più come un evento capace di richiamare tantissime persone non solo dal paese, ma anche dai territori limitrofi a Terre del Reno. Una manifestazione con una struttura e un programma sempre più ricchi e variegati, in grado di unire il divertimento per i giovani a momenti di grande spessore e riflessione, come lo scorso anno, quando il confronto tra il Cardinale Matteo Maria Zuppi e lo psicologo Paolo Crepet fece registrare una partecipazione straordinaria. Anche per il 2025 il programma promette di essere all’altezza delle aspettative: da domenica al 28 agosto, tornei sportivi di calcetto, pallavolo e basket animeranno gran parte delle serate, affiancati da competizioni di briscola, trionfo, ping pong e mini volley. Non mancheranno le serate musicali, con artisti e gruppi come "Souvenir Vintage Vibe", "Discoring", "60 Lire" e "Fasatura Variabile". Il momento centrale sarà domenica 24 agosto, con la Santa Messa e la processione presiedute da Mons. Douglas Regattieri, vescovo emerito di Cesena-Sarsina, seguite dall’Aperitivo d’Autore con il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, insieme all’attrice e scrittrice Nicoletta Romanoff.Quest’anno alcuni appuntamenti, come la serata "Discoring", sono stati finanziati direttamente dal Comune di Terre del Reno, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare il lavoro dei volontari e creare una sinergia ancora più forte tra istituzioni e associazioni locali. "Come amministrazione crediamo che eventi di questa portata siano occasioni preziose per unire le persone e dare nuova linfa al paese" – ha dichiarato l’assessore Alice Lodi – "Il nostro contributo non è solo economico, ma è anche un segnale di vicinanza e collaborazione concreta con chi dedica tempo e passione alla comunità". Il sindaco di Terre del Reno, Roberto Lodi, ha evidenziato il lavoro di squadra che rende possibile la manifestazione: "La festa del Patrono è il risultato di un impegno condiviso tra parrocchia, associazioni, volontari e amministrazione comunale.

