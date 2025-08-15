Serate musicali e tanto sport. Torna l’antica festa del patrono

Torna anche quest’anno la festa del Patrono di Sant’Agostino, un appuntamento atteso che da tutta la comunità e che si sta confermando sempre di più come un evento capace di richiamare tantissime persone non solo dal paese, ma anche dai territori limitrofi a Terre del Reno. Una manifestazione con una struttura e un programma sempre più ricchi e variegati, in grado di unire il divertimento per i giovani a momenti di grande spessore e riflessione, come lo scorso anno, quando il confronto tra il Cardinale Matteo Maria Zuppi e lo psicologo Paolo Crepet fece registrare una partecipazione straordinaria. Anche per il 2025 il programma promette di essere all’altezza delle aspettative: da domenica al 28 agosto, tornei sportivi di calcetto, pallavolo e basket animeranno gran parte delle serate, affiancati da competizioni di briscola, trionfo, ping pong e mini volley. Non mancheranno le serate musicali, con artisti e gruppi come "Souvenir Vintage Vibe", "Discoring", "60 Lire" e "Fasatura Variabile". Il momento centrale sarà domenica 24 agosto, con la Santa Messa e la processione presiedute da Mons. Douglas Regattieri, vescovo emerito di Cesena-Sarsina, seguite dall’Aperitivo d’Autore con il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, insieme all’attrice e scrittrice Nicoletta Romanoff.Quest’anno alcuni appuntamenti, come la serata "Discoring", sono stati finanziati direttamente dal Comune di Terre del Reno, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare il lavoro dei volontari e creare una sinergia ancora più forte tra istituzioni e associazioni locali. "Come amministrazione crediamo che eventi di questa portata siano occasioni preziose per unire le persone e dare nuova linfa al paese" – ha dichiarato l’assessore Alice Lodi – "Il nostro contributo non è solo economico, ma è anche un segnale di vicinanza e collaborazione concreta con chi dedica tempo e passione alla comunità". Il sindaco di Terre del Reno, Roberto Lodi, ha evidenziato il lavoro di squadra che rende possibile la manifestazione: "La festa del Patrono è il risultato di un impegno condiviso tra parrocchia, associazioni, volontari e amministrazione comunale.

Laura Guerra