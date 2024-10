Serbatoio di Montesanto. I lavori di Hera in fase di ultimazione

E’ in fase di conclusione il cantiere per la demolizione del serbatoio pensile di Montesanto, l’intervento di smontaggio del manufatto, non più necessario per il corretto funzionamento del sistema acquedottistico, è stato curato dal Gruppo Hera in accordo con l’amministrazione comunale di Voghiera. Una squadra di tecnici specializzati ha già smontato in tutta sicurezza la torre in cemento armato alta 29 metri, mentre è ora in corso il ripristino dell’area, in via Andrea Costa, che ha quindi cambiato volto. Durante l’operazione il serbatoio, capace di contenere fino a 60 metri cubi di acqua, a sua volta sostenuto da sei colonne, è stato smontato in tutta sicurezza, anche grazie all’utilizzo di un ponteggio di protezione, la torre in cemento armato alta 29 metri, sovrastata da un serbatoio capace di contenere fino a 60 metri cubi di acqua, a sua volta sostenuto da sei colonne. Per lo smontaggio del serbatoio pensile, che ha richiesto alcuni mesi, è stata utilizzata una gru a torre di grande portata, necessaria per calare a terra i blocchi di cemento e di muratura del serbatoio e delle colonne che lo sorreggevano, tagliati in quota. Ora è in corso l’ultima fase del cantiere, quella di riqualificazione finale.