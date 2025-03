Serenata d’Amore, protagonisti gli studenti del Carpeggiani

Giovani, musica e Vivaldi: gli studenti protagonisti a Prima della prima in Tv - Serenata d’Amore.

Un appuntamento televisivo per gli amanti della musica classica e per chi crede nella forza della cultura e delle nuove generazioni. Oggi, alle 21.10 andrà in onda su Telestense (canale 19, in streaming e on demand su YouTube) una puntata speciale di Prima della prima in tv - Serenata d’Amore, realizzata con il Teatro Comunale di Ferrara e registrata nel suggestivo Ridotto del Teatro Comunale Abbado. Al centro della trasmissione, gli studenti della classe 4A dell’ Copernico-Carpeggiani, coordinati dal docente Domenico Allocca, che si sono immersi nella magia dell’opera Serenata d’Amore di Antonio Vivaldi.