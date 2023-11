"Sergio Brunelli torna in servizio a Portomaggiore dopo l'incidente"

A distanza di un mese dall’incidente torna in servizio per i bambini della scuola primaria "Maria Montessori" di Portomaggiore Sergio Brunelli (nella foto a sinistra con l’assessore Gianluca Roma), il volontario del Radio Club Portuense che tempo fa era stato vittima di un incidente nelle vicinanze delle scuole elementari di Portomaggiore, riportando tre costole rotte e contusioni varie.

"A lui vanno i nostri migliori auguri e un enorme grazie per il lavoro che quotidianamente svolge, assieme agli altri volontari, sul nostro territorio. Buon lavoro, Sergio". E’ il bentornato dell’assessore alle Politiche Sociali, Gian Luca Roma. Il ferimento del volontario da parte di un automobilista disattento mentre si prodigava a far attraversare la strada agli scolari aveva commosso i portuensi. L’investitore si era difeso sostenendo che era stato accecato dal sole, alto nel cielo nell’ora in cui gli scolari sciamano fuori dalla scuola. Travolto peraltro sulle strisce pedonali. Sergio Brunelli il 25 ottobre era stato investito in servizio nell’orario di ingresso dei bambini. "Sul fatto – afferma il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi – saranno svolti tutti gli accertamenti del caso, intanto un grande in bocca al lupo al volontario e alla sua famiglia. Sono cose che non dovrebbero capitare, serve massima attenzione e prudenza nelle zone vicino alle scuole in orario di entrata e uscita di bambini e ragazzi. Troppo spesso vediamo atteggiamenti imprudenti o irrispettosi. Chiedo a tutti massima collaborazione e attenzione. Volontari e vigili svolgono il loro servizio a beneficio e protezione dei bambini e dell’utenza debole (pedoni e ciclisti), che va sempre tutelata".

