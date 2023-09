Sergio Gessi presiede la Film commission

L’assemblea dei soci di Ferrara Film Commission, associazione che dà vita al Festival del Film Corto giunto quest’anno alla sua sesta edizione e che si svolgerà dal 25 al 28 di ottobre con l’onore di svelare al pubblico la nuova e inedita sala ristrutturata dell’ex refettorio di San Paolo in via Boccaleone 19, si è riunita martedì per eleggere il nuovo presidente che prenderà il posto dell’uscente Alberto Squarcia, storico fondatore dell’associazione. La figura selezionata, e votata all’unanimità dai presenti, è il giornalista e docente dell’università di Ferrara Sergio Gessi, figura nota e di rilievo per la città con anni di esperienza e tanta passione per il cinema maturata fin da piccolo, quando frequentava assiduamente lo storico cinema Manzoni di via Mortara. Il direttivo e i soci ringraziano il Gessi per aver accettato l’incarico e si dichiarano soddisfatti e impazienti di iniziare quello che si auspica essere "un lungo percorso di rinnovo e crescita fatto di progetti ed eventi che vedranno protagonisti i giovani coinvolti nell’associazione". Ringraziano inoltre il presidente uscente Alberto Squarcia per gli anni di servizio svolto nell’associazione e approvano la sua nomina a presidente onorario.