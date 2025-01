Sergio Stignani e ’Ritratti di natura’. Il fotografo presenta il suo volume

Fotoclub Ferrara presenta ’Ritratti di natura’, una rassegna dedicata agli autori ferraresi che usano anche la fotografia come mezzo espressivo. L’ospite di questo mese è il fotografo argentano Sergio Stignani, presente oggi alle 21 in via Boccaleone 19.

Durante la serata, ad ingresso libero, il fotografo presenterà ’Ritratti di natura’: un viaggio fotografico alla scoperta dell’oasi di Campotto, delle valli di Argenta e del parco del delta del Po. Sergio Stignani, fotografo naturalista noto a livello nazionale, da oltre quarant’anni dedica il suo talento tecnico ed artistico alla valorizzazione dell’ecosistema delle valli di Argenta, che oggi costituiscono l’area umida d’acqua dolce più importante d’Europa, oltre che essere componente integrante del parco del delta del Po dell’Emilia-Romagna.

È nato e cresciuto ad Argenta (Fe), attualmente svolge anche l’attività di guida specializzata del ’Museo della bonifica’ e del ’Museo delle valli’, oltre che di promotore ed organizzatore dell’annuale ’Foto festival natura’ (https://www.stignanisergio.com).

I luoghi che le foto naturalistiche di Stignani rappresentano hanno una storia particolare, che merita di essere conosciuta. In questo angolo di terra e acqua, racchiuso tra gli alti argini artificiali del fiume Reno e del torrente Sillaro, confluiscono le acque di superficie dell’intera pianura bolognese.

Una presentazione, quella di stasera, di immagini fotografiche e filmati del nostro territorio, per descrivere un ambiente di grandi ricchezze naturali e uniche. Dall’avifauna ai mammiferi, cosa è mutato a causa del cambiamento climatico.

Gli incontri sono a cadenza mensile ad ingresso libero nella sala della Musica di via Boccaleone 19.