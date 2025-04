Serra di marijuana nel sottotetto: arrestato

Scoperto un vero e proprio laboratorio per la coltivazione, l’essiccazione, il confezionamento e lo stoccaggio di marijuana, gestito da un cinquantenne che, oltre ad aver già confezionato 2 chili e mezzo di marijuana essiccata pronta allo smercio, aveva ricavato nel sottotetto – a cui si accedeva con una scala “a scomparsa”, azionata da un telecomando – una vera e propria serra per la cannabis. Il tutto organizzato nei minimi particolari: l’uomo aveva installato lampade apposite, ventilatori per l’essicazione per la coltivazione di oltre 200 piante, che avrebbero fruttato diversi altri chili di “erba” con potenziali guadagni di diverse migliaia di euro. L’uomo è stato arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato rimesso in libertà su disposizione del pm di turno. È soltanto una delle operazioni messe in campo dall’Arma negli ultimi giorni. Ecco i reparti coinvolti: oltre ai carabinieri di Portomaggiore, i colleghi del comando provinciale di Ferrara, il nucleo antisofisticazioni e sanità (n.a.s.) di Bologna, il nucleo ispettorato del lavoro (n.i.l.) di Ferrara e il nucleo carabinieri forestali di Portomaggiore. I militari portuensi hanno messo in campo i periodici controlli straordinari. In particolare, sono stati controllati 2 esercizi commerciali e una trentina di persone. I carabinieri hanno anche denunciato il titolare di un bar per omissioni in materia di formazione dei lavoratori, e il legale rappresentante di un’impresa edile, per avere realizzato un deposito di materiale di risulta su un’area sottoposta a vincoli paesaggistici.