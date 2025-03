Ecco la serra a prova di siccità e a energia zero: “Potremmo coltivare nel Sahara”

Ferrara, 24 marzo 2025 – “Nel mondo ci sono 767 tipi di basilico. Adesso stiamo coltivando il basilico thailandese, nel pesto è fenomenale”, il professor Sante Mazzacane, ingegnere, è il direttore del Cias, organismo fondato nel 2005, struttura dell’università che riunisce i ricercatori. E’ il gotha, l’elite. Quell’igloo, che di notte si illumina di rosso e viola, è il frutto di anni di studio. Appare all’improvviso, quando ormai si arriva alla facoltà di Ingegneria. Al suo interno un paradiso che cresce rigoglioso nel profumo del prezzemolo, insalata e di quel fenomenale basilico. E’ una serra, ma una serra molto speciale come la sua forma, la semisfera uno dei solidi platonici, quei solidi sinonimo di perfezione che ti facevano studiare al liceo. “Potrebbe anche essere messa nel deserto, riuscirebbe a cavarsela”, spiega Mazzacane al suo fianco una squadra di ricercatori uniti dall’entusiasmo e dalla passione. I volti nel verde vivo delle piante di Elisabetta Caselli, Maddalena Coccagna, Antonella Volta, Matteo Bisi, Maria d’Accolti, Francesca Bini, Eleonora Mazziga, Irene Soffritti.

Ricercatrici con le piante di insalata

Nel deserto sì, perché quella serra è un mondo autosufficiente. Non ha bisogno di energia, non consuma acqua e si difende da sola dagli agenti patogeni. E’ la prima serra idroponica – per coltivare non serve suolo –, rivoluzione copernicana per il mondo dell’agricoltura. Nel 2017 i primi passi nell’idrocoltura, con tecnologie ’strappate’ alla Nasa vennero creati orti urbani idroponici e serre indoor. Ferrara è andata oltre. In quei filari è possibile produrre verdura di altissima qualità senza consumo di suolo, una risposta al clima folle, in questo eterno ondeggiare tra alluvioni e siccità. “I nostri obiettivi sono multipli. A partire proprio dalla forma delle due serre, quella semisferica e quella cubica, anche questo un solido di Platone”. Solidi che hanno un perché. “Se realizzo una cupola con un diametro di venti metri i consumi energetici diminuiscono dell’80%. Più aumenta la superficie, più si riducono i consumi”. Fino allo zero. Ci sono i pannelli fotovoltaici. Altro che imprese energivore, bollette alle stelle. Il contatore qui l’hanno fermato. Le catastrofi?

Il dottor Matteo Bisi, uno dei ricercatori del Cias davanti alla nuova serra idroponica realizzata al tecnopolo di via Saragat (foto Businesspress)

Anche a queste hanno pensato Mazzacane e i ricercatori. “Riesce a resistere a venti di 200 chilometri all’ora, a terremoti devastanti come quello dell’Irpinia”. Cupole, cubi e – non poteva mancare – piramidi. “Sì, ci stiamo già lavorando. Vogliamo realizzarne una che sia identica, in scala ridotta, di quella di Cheope”. La più antica delle sette meraviglie del mondo, l’unica arrivata ai giorni nostri. Un motivo ci sarà. C’è altro? Sì, c’è altro. “Siamo in grado di controllare la serra da remoto, mille serre possiamo controllare da un computer. Grazie ai software di inteligenza artificiale che creiamo noi , ad un sistema di telecamere vediamo se le piante crescono in salute”. La siccità, un’alzata di spalle. “Puntiamo al consumo zero, raccogliendo acqua piovana. Ma riusciamo anche ad estrarre l’acqua dall’aria. Una decina di litri. Potremmo portare la serra anche nel Sahara”. I funghi, incubo degli agricoltori, che in una folata di vento possono azzerare un raccolto. “Abbiamo pensato anche a loro. Utilizziamo batteri che colonizzano l’area, tolgono spazio ai patogeni”. Batteri buoni. Il materiale con il quale è realizzato l’igloo? “Eco sostenibile”, dice con un pizzico d’orgoglio. La semisfera, il cubo, presto la piramide. “Una sfida all’impossibile”, annuncia entusiasta. La prova del nove o del cuoco, il sapore della verdura. “Facciamo test, stanno andando molto bene”. Come il test al basilico, il pesto la morte sua.